Встреча Пашинян-Алиев может состояться раньше – Армен Григорян

Об этом «Голосу Америки» сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

В правительстве не уточняют, изменились ли сроки ранее утвержденной встречи, пообещав дополнительно проинформировать на этот счет позже.

Вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил, что в ближайшие дни состоятся переговоры на высоком уровне с Арменией по мирному договору.

После переговоров в Кишиневе 1 июня председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил, что следующая встреча его самого, премьер-министра Армении и президента Азербайджана в трехстороннем формате состоится 21 июля в Брюсселе.