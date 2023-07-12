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Армения

Встреча Пашинян-Алиев может состояться раньше – Армен Григорян

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян (архив)

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, запланированная на 21 июля в Брюсселе, может состояться раньше.

Об этом «Голосу Америки» сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

В правительстве не уточняют, изменились ли сроки ранее утвержденной встречи, пообещав дополнительно проинформировать на этот счет позже.

Вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил, что в ближайшие дни состоятся переговоры на высоком уровне с Арменией по мирному договору.

После переговоров в Кишиневе 1 июня председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил, что следующая встреча его самого, премьер-министра Армении и президента Азербайджана в трехстороннем формате состоится 21 июля в Брюсселе.

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