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Политика

Правящая фракция лишила оппозиционного депутата должности председателя постоянной парламентской комиссии

Тагуи Товмасян

Правящая фракция «Гражданский договор» при соотношении голосов 62 против 1 закрытым тайным голосованием лишила депутата от оппозиции Тагуи Товмасян должности председателя парламентской комиссии по защите прав человека.

Обсуждения вопроса как такового не было.

Основной докладчик Овик Агазарян выступил лишь с краткой речью, представив обоснования власти. Ни один член парламента не задал ему вопроса, не выступил с речью, в заключительной речи необходимости не возникло.

Провластных депутат Агазарян лишь упомянул, что оппозиционный депутат Тагуи Товмасян не участвовала в заседаниях Совета Национального собрания, пропустив 38 из 46 заседаний, что негативно сказалось на работе комиссии.

По мнению властей, Товмасян также проявляла равнодушие и не защищала от высказываний, ущемляющих человеческое достоинство и содержащих оскорбления.

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