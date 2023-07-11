США поддерживают продолжение переговоров между Азербайджаном и Арменией

«Мы по-прежнему считаем, что соглашение возможно, и рассчитываем на дальнейшие переговоры в ближайшие месяцы», — сказал Миллер.

Пресс-секретарь не ответил на вопрос, видит ли он продолжение переговорного процесса, в том числе в Вашингтоне.

По итогам переговоров глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, состоявшихся в конце июня в Вашингтоне при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена, было распространено совместное коммюнике, согласно которому стороны договорились еще по нескольким статьям проекта соглашения и «зафиксировали прогресс во взаимопонимании».

На 21 июля в Брюсселе запланированы переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при посредничестве и участии председателя Европейского совета Шарля Мишеля.