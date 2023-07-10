В Ереване открылся 20-й кинофестиваль «Золотой абрикос»

Красная дорожка расстелена, «сбор урожая» начался. Более 100 фильмов, лауреаты престижных международных кинофестивалей... В Ереване открылся юбилейный 20-й международный кинофестиваль «Золотой абрикос».

Художественный директор «Золотого абрикоса» Карен Аветисян уверен, что есть почти все факторы и составляющие хорошего фестиваля, остается последний элемент – участие зрителей.

Основатель и президент фестиваля Арутюн Хачатрян провел краткую экскурсию по сложному пути прошедших 20 лет, за которые, по его словам, хорошие друзья не предали и дали незрелому абрикосу созреть.

«Мы снимали при разных властях, в разных культурных условиях, с разным светом и без света, с любовью и ненавистью разных людей. Но я благодарен всем тем, кто помог фестивалю состояться, не только состояться, но и распространиться и стать узнаваемым во всем мире», - отметил Хачатрян.

Первый день фестиваля по традиции стал днем чествования гостей. Одним из обладателей почетной премии «Параджановский талер» стал японский режиссер, обладатель премии «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля Такеши Китано.

«Перелет в 16 часов стоил того, чтобы добраться до Армении», - сказал известный японский режиссер, отметив, что теперь обязан снять еще лучшие фильмы.

«Параджановского талера» удостоились также бельгийские режиссеры, двукратные обладатели «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля братья Дарденн. Ранее братья Дарденн успели оставить свои подписи на знаменитой стене ереванского Дома кино и провести мастер-класс для ценителей их искусства.

Бельгийские режиссеры, не получившие профессионального образования, потрясли мир кино малыми бюджетами и историями на острые и болезненные социальные темы. В короткой беседе с корреспондентом Радио Азатутюн братья-лауреаты премий Каннского кинофестиваля сказали, что счастливы быть в Армении, быть рядом с нацией, которая после стольких страданий продолжает бороться. Герои их фильма - тоже борцы, которые знают, во имя чего борются.

«Мы впервые здесь, трудно что-то сказать, но все кажется очень интересным. Мы видели программу, есть разные фильмы, я уверен, что это хороший фестиваль. Хорошая еда, хорошие друзья, хорошие фильмы», - отметили они.

Кстати, на фестивале будут показаны фильмы и братьев Дарденн, и Такеши Китано. Также ожидаются мастер-классы с известными режиссерами и сценаристами.

В этом году к фестивалю присоединяются и музеи. «Семь дней «Золотого абрикоса» ежедневно будет также открываться новая выставка. Сейчас мы начали это, и я думаю, что мы неплохо начали в плане содержания, то есть, есть, выставка в арт-центре «Гафесджян», в национальной галерее, в Доме кино», - сообщил Карен Аветисян.

Параллельно с кинофестивалем с сегодняшнего дня стартует производственная площадка GAIFF Pro Industry Platform, на которой представлены новые проекты начинающих кинематографистов из региона Западной Азии. В избранный список вошли работы из Ирака, Палестины, Иордании, Грузии, Ирана и Армении, многие из них являются совместными проектами.

Помимо 20-летия «Золотого абрикоса», в этом году также отмечается 100-летие армянского кинематографа.

Отдельная программа будет посвящена именно армянскому кино. Есть также немало работ современных армянских режиссеров на самые разные темы - от карабахской проблемы до селективных абортов.

«Во всех программах присутствуют армянские фильмы, в Степанакерте идут параллельные кинопоказы. Мы с большим трудом пытались сделать так, чтобы в день открытия фильм был показан также в Степанакерте», - сказал Карен Аветисян.

Фестиваль открылся фильмом Джессики Вудворт «Лука», премьера которого состоялась на Роттердамском фестивале. Одну из главных ролей в фильме исполнил армянский актер Самвел Тадевосян.

Кинофестиваль закроется фильмом «Календарь» канадского режиссера армянского происхождения Атома Эгояна.

В тот же день на аллее звезд у кинотеатра «Москва» появится новая звезда - одного из основоположников армянского кинематографа Даниела Дзнуни.

Лауреаты премии станут известны в конце недели, а фестиваль завершится гала-концертом под открытым небом.