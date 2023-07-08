Решение Гаагского суда четкое и должно быть полностью выполнено Азербайджаном – МИД Армении

Она отметила, комментируя доклад представителя Армении по международным правовым делам Егише Киракосяна, что суд не изменил своего решения от 22 февраля.

Решение Гаагского суда четкое и должно быть полностью выполнено Азербайджаном, без каких-либо спекуляций и ложных толкований текста, написала представитель МИД Армении.

Еще согласно предыдущему решению, Международный суд обязал Азербайджан принять все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор. Нагорный Карабах и Армения констатируют, что данное решение не выполняется.