Образовательный центр «Мит» в Гюмри создает новые версии БПЛА, в том числе военного назначения

Будучи новобранцем в дни 44-дневной войны, Адамян лично видел, какую важную роль играют беспилотники, и после демобилизации решил совершенствовать свои знания в этом направлении.

«Я увидел, что беспилотники могут решать некоторые задачи в военное время, решил углубиться в эту сферу и сделать такого типа беспилотники, которые принесут пользу нашей стране», - сказал Радио Азатутюн Адамян.

Одну из моделей он может подготовить и запустить максимум за 15 дней. Пока дроны предназначены для перевозки грузов, но, по словам Адамяна, могут использоваться и в военных целях. «Требуется лишь установить на него бомбу, и он уже приобретает военное назначение. Все могут служить этому», - сказал он.

У молодого специалиста по дронам есть намерение получить экземпляр такой же модели большего размера и сделать его пригодным для перевозки людей. «Собираемся сделать его пассажирским, чтобы он мог находиться в воздухе хотя бы 15-20 минут», - отметил он.

Адамян также тестирует новую модель беспилотника. Устройство, внешне похожее на бомбу, он напечатал на 3D-принтере, затем собрал и поднял в воздух. «Я видел, что израильская армия создала летательный аппарат такого типа, у него не было такого типа двигателей, он был собран со специальными моторами, развивал большую скорость, летел со скоростью около 200 км/час. Я решил сделать его маленькую версию, а затем и большую», - рассказал специалист.

Он планирует представить большую версию Министерству обороны, считает, что это может заинтересовать оборонное ведомство.

«Когда мы получим большую версию беспилотника, мы предложим ее Министерству обороны, посмотрим, что они скажут, мне кажется, мы получим одобрение, потому что он также легок в использовании для солдат», - сказал Ной Адамян.

Образовательный центр «Мит» действует в Гюмри уже семь лет. Сейчас здесь сотни детей учатся делать дроны своими руками и управлять ими. Площадь центра уже не вмещает желающих его посетить. У директора центра Хачика Тадевосяна есть идея и определенные средства для строительства школы, но потребовалось около года на то, чтобы мэрия Гюмри предоставила территорию. Хачик Тадевосян уверен, что со строительством новой школы образовательный процесс станет более эффективным.

«Мы организуем поездки в села, районы, где собираются дети, проявляющие интерес к этой сфере. Теперь для повышения эффективности мы привезем этих детей сюда, находясь здесь 10-15 дней, они как минимум, будут подготовлены как операторы, не говоря уже о том, что у них появится больший интерес к естественным наукам», - сказал он.

Хачик Тадевосян отметил, что сделанные ими беспилотники можно использовать не только в оборонной, но и в других сферах, например, в сельском хозяйстве. «У нас есть несколько типов моделей, о которых на данный момент я не могу рассказать подробно, но они претендуют на то, чтобы стать очень серьезным инструментом и в сельском хозяйстве, и в медицине, и в военной промышленности. Они довольно инновационны и просты в использовании. У нас есть прототипы, которых еще нет в мире, даже модели, которые Австралия планирует иметь только через пять лет», - рассказал директор центра.

В центре надеются, что новую школу можно будет построить в течение года.