У граждан нет надежды добиться справедливости от судебной системы - Даниел Иоаннисян

Самыми большими вызовами в обеспечении конституционной реальности в стране остаются внешняя безопасность и, несомненно, заслуживающая доверия судебная система, заявил премьер-министр Никол Пашинян в своем поздравительном послании по случаю Дня Конституции. Он подчеркнул, что мир является самым надежным фактором нашего суверенитета и безопасности.

«Реализация повестки мира не гарантирована по той простой причине, что она зависит не только от нас, однако очевидно и неоспоримо и то, что мы должны приложить все легитимные усилия для достижения мира. В этом контексте ключевое значение имеет создание надлежащих механизмов для обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха и признания территориальной целостности Республики Армения площадью 29 тыс. 800 кв. км», - заявил премьер-министр.

Значительную часть послания Никол Пашинян посвятил правосудию, признав, что судебно-правовая система не всегда реагирует на дела о правонарушениях с должной скоростью и эффективностью. Премьер-министр заявил, что в этой сфере есть существенный прогресс и что все люди равны перед законом. «Сегодня все политические и экономические права доступны всем людям, как это и подобает демократической стране. Это результат, который отныне не замечается, поскольку он стал обыденностью, и тот факт, что он стал обыденностью, является, пожалуй, самым важным результатом», - сказал Пашинян.

«Нет, не согласен, и без этого берут взятки, а теперь и увеличивает. Увеличил пенсию на 3000 драмов, а судье втрое увеличил», - сказал один гражданин.

«Если наихудший закон исполняется, это в сто раз лучше самого лучшего закона, который не исполняется», - сказал другой гражданин.

Часть граждан, встретившихся сегодня корреспонденту Радио Азатутюн на улицах Еревана, отметили, что видят позитивные изменения в судебно-правовой системе, но не считают их существенным прогрессом.

Как и при прежней власти, так и сейчас у граждан нет надежды добиться справедливости от судебной системы, считает член комиссии по конституционным реформам Даниел Иоаннисян.

«Как раньше, так и сейчас, если человек является жертвой преступления, например, у него украли запчасть от его автомобиля, он не рассматривает судебно-правовую систему как эффективный способ решения этой проблемы. Это практически не изменилось за последние годы», - сказал он.

В своем послании Никол Пашинян также утверждает, что сегодня ни один невиновный человек не может быть осужден, незаслуженно арестован или задержан. Иоаннисян возражает: можно вспомнить много случаев, доказывающих обратное. «Нам известно множество случаев, только в этом году несколько десятков, если не сотен, когда были задержаны явно невиновные люди, например, подобный случай произошел в связи с самим премьер-министром, когда на днях сын Варужана Аветисяна Давид Аветисян высказался в адрес премьер-министра, и его обвинили в хулиганстве в условиях, когда, например [спикер НС] Ален Симонян, совершивший гораздо более хулиганский поступок, плюнувший гражданину в лицо, так и не стал обвиняемым по делу о хулиганстве», - сказал Иоаннисян.

Граждане, отвечавшие сегодня на вопросы Радио Азатутюн, в основном считали нереалистичным заявление премьер-министра о том, что невиновных больше не задерживают и не арестовывают.

«Человека, идущего по улице, могут арестовать и увести», - сказал один из наших собеседников.