Компания, чье предложение о крупных инвестициях на склоне Арагаца было отклонено, сомневается в беспристрастности тендера

Минэкономики сделало проигравшим тендер французским компаниям предложение

После утверждения проекта компании «Рид» по строительству горнолыжного курорта и ферм на склонах горы Арагаца Министерство экономики Армении связалось с двумя крупными французскими компаниями - партнерами «Арагейт», проигравшими тендер, и предложило им сотрудничество с «Рид». Причем с ними связалась не компания-победитель, а высокопоставленные представители Минэкономики.

«После двух лет ожидания они отдали весь проект другой компании. Я представляю компанию с 70-летним опытом строительства и управления горнолыжным курортом. Я хотел понять, почему нас не выбрали. Знаете, я спортсмен, много лет был лыжником. Когда я вижу, что кто-то делает что-то лучше меня, я стараюсь у него учиться. Здесь нечему учиться, это невероятная история», - сказал Радио Азатутюн директор французской компании Société des 3 Vallées Паскаль де Тьерсан. Эта компания должна была реализовать проект компании «Арагейт».

Директор рассказал, что встречался с министром экономики Армении, когда по совету властей Франции написал письмо министру иностранных дел Армении о неясных основаниях для отклонения их инвестиционной программы.

После этого с ним связались из Министерства экономики и попросили встретиться с министром Вааном Корбяном, последний предложил де Тьерсану приехать и построить горнолыжный курорт для ООО «Рид». Прежде чем дать ответ на предложение о сотрудничестве, французский специалист решил ознакомиться с проектом-победителем.

«Я был удивлен, когда увидел проект горнолыжной секции, это был просто лист бумаги»

«Я встретился с представителями компании, и представьте, как я был удивлен, когда увидел проект горнолыжной секции, это был просто лист бумаги с одной 8-километровой канатной дорогой. А склоны для лыжни были выбраны неправильно, они были очень плоские, там невозможно было ничего построить, - отметил он, добавив: - Я трижды был в Армении и катался на лыжах по склонам горы, поднимался с разных сторон. Но люди, которые создали тот проект, наверное, никогда в жизни не были на Арагаце, может быть, они даже никогда не были на горнолыжном курорте».

«Рид», выигравшая тендер и получившая возможность приобрести большие участки земли в населенных пунктах близ Арагаца, включая Апаран, в том числе посредством доминирующего интереса, действует в составе российского строительного холдинга «РУЦОГ-ИНВЕСТ», учредителем которого является проживающий в России армянин Рубен Григорян. Он стал основным акционером зарегистрированной в Армении компании «Рид» в 2019 году, после чего спустя год, в марте 2020 года, подписал меморандумы о сотрудничестве с министерствами экономики и территориального управления о реализации инвестиционной программы под названием «Арагац». За несколько месяцев до этого, в январе, компания «Арагейт» подписала аналогичный меморандум с Комитетом градостроительства также о строительстве горнолыжного курорта на склонах Арагаца.

Владельцем «Арагейт» является проживающий во Франции российский предприниматель армянского происхождения Николай Саркисов, который пообещал вложить около 300 млн долларов в сотрудничестве с крупными французскими компаниями.

Ваан Керобян заверяет, что компания «Рид» была избрана в честной борьбе

В Минэкономики Радио Азатутюн сообщили, что создали специальную межведомственную комиссию, которая оценила два предложения и остановила свой выбор на «Рид». Еще в 2021 году после утверждения проекта министр экономики сказал журналистам, что в течение месяца будет принято решение правительства и проект будет запущен. Однако решение правительства было принято только в марте этого года, спустя два года после представления проекта, разработанного «Арагейт». Проигравшая тендер компания после этого опубликовала свой проект с тщательными исследованиями и расчетами на edraft.

«Если победившая нас компания представила этот проект Министерству экономики, то я не понимаю, как они могли быть выбраны», - задается вопросом Паскаль де Тьерсан.

Министр экономики Ваан Керобян заверил в беседе с Радио Азатутюн, что компания «Рид» была избрана в честной борьбе. «Это не российский вариант, это армянский вариант, потому что инвестор является гражданином Армении, и я могу сказать, что он был выбран по прозрачной процедуре. Вы знаете, была конкурсная комиссия, проекты обсуждались, был выбран проект, и сейчас он находится в стадии реализации», - сказал министр.

Что за проект предложила компания «Рид», что он удостоился одобрения специальной комиссии Минэкономики, а предложение французских компаний и «Арагейт» было отвергнуто?

У «Рид» нет контактной информации в Интернете, корреспондент Радио Азатутюн решил посетить компанию по зарегистрированному в e-register адресу, расположенному в центре Еревана, который найти так и не удалось.

Однако представленный компанией проект прилагается к решению правительства, из него становится ясно, что целью проекта является производство органической сельскохозяйственной продукции и создание горнолыжной спортивной и летней курортной инфраструктуры. В обосновании проекта под названием «Арагац» написано, что «органическое сельское хозяйство является одним из основных направлений развития мировой экономики, в Армении будет создано около 300 мелких фермерских хозяйств». Далее говорится, что «следующая составляющая программы - горный туризм, для чего необходимо иметь несколько поселков, отвечающих международным стандартам, которые будут построены на данной территории».

«Я сомневаюсь, что эта компания будет строить горнолыжный курорт».

«Я сомневаюсь, что эта компания будет строить горнолыжный курорт на этой территории. Мое мнение таково, что они попытаются создать проект, построить небольшую канатную дорогу и за счет этого повысить стоимость территории и продавать недвижимость, а в случае с горнолыжным курортом понадобится 10-20 лет, прежде чем он станет прибыльным», - отметил Тьерсан.

В приложениях к решению правительства указано, что компания «Рид» собирается вложить инвестиции в размере около 190 млн долларов, в то же время ясно, что собственного исследования по вопросу погодных условий Арагаца не проводилось и они сделали предложение о строительстве горнолыжного курорта на основании географического атласа, опубликованного в 2010 году. Вместо этого в приложениях подробно, с кадастровыми адресами, указаны те земельные участки, которые будут приобретены посредством доминирующего интереса - около 162 гектаров.

Что именно правительство посчитало преимуществом программы «Арагац»? Если это экологическая сельскохозяйственная составляющая, то нельзя ли было ее реализовать в другом месте, а если это горнолыжный курорт, то как компания будет его строить, если она сейчас обращается к проигравшим тендер партнерским французским компаниям и один за другим получает отказы? Радио Азатутюн не удалось задать эти вопросы представителям самой компании «Рид».

«Не исключено, что будет также сотрудничество с известными французскими компаниями», - отметил министр Керобян.

Однако глава французской компании Société des 3 Vallées исключил такую возможность. Паскаль де Тьерсан сказал, что даже при всем желании они не смогли бы сделать это, так как провели расследование и выяснили, что могут попасть под санкции, сотрудничая с компанией «Рид», действующей в составе холдинга «РУЦОГ-ИНВЕСТ». Французской стороне, официально так и не проинформированной о причинах проигрыша «Арагейт», остается только сообщить французскому правительству о своих подозрениях в нечестном тендере. «Вы знаете, французское правительство поддерживает французские компании и за границей», - сказал Тьерсан.

О проекте, который будет построен по образцу знаменитого французского горнолыжного курорта Courchevel (Куршевель), бывший посол Франции Джонатан Лакот перед отъездом из Армении написал, что будущий курорт станет крупнейшей французской инвестицией в дружественную Армению. Проект также получил одобрение армяно-французской группы экономического сотрудничества.