Глава Офиса по координации санкций Госдепа США встретится с премьер-министром Армении

В ходе своего визита в Армению посол О'Брайен встретится с высокопоставленными лицами страны, в том числе с премьер-министром, для обсуждения вопросов сотрудничества в рамках санкций США и выражения оценки за приверженность Армении обеспечению соблюдения санкций США, сообщает посольство США в Ереване.

В последние недели американский чиновник заявлял, что отдельные виды продукции европейских компаний, такие как микросхемы, электроника, окольными путями попадают в Россию, где используются для военного производства.

Ранее О'Брайен посетил Тбилиси.