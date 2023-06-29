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Армения

Глава Офиса по координации санкций Госдепа США встретится с премьер-министром Армении

Джеймс О'Брайен

29-30 июня посольство США в Армении принимает посла Госдепартамента США, специального координатора Офиса по координации санкций Джеймса О'Брайена.

В ходе своего визита в Армению посол О'Брайен встретится с высокопоставленными лицами страны, в том числе с премьер-министром, для обсуждения вопросов сотрудничества в рамках санкций США и выражения оценки за приверженность Армении обеспечению соблюдения санкций США, сообщает посольство США в Ереване.

В последние недели американский чиновник заявлял, что отдельные виды продукции европейских компаний, такие как микросхемы, электроника, окольными путями попадают в Россию, где используются для военного производства.

Ранее О'Брайен посетил Тбилиси.

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