Рубинян: «Надеемся, что очень скоро увидим реализацию первого соглашения с Турцией»

Об этом в интервью Азатутюн ТВ заявил заместитель председателя Национального собрания, спецпредставитель Армении в переговорах по армяно-турецкому урегулированию Рубен Рубинян.

«Надеемся, что очень скоро мы увидим реализацию этого первого соглашения с Турцией», - подчеркнул он.

«Почему это так важно? Потому что в тех случаях, когда между сторонами нет доверия, очень важно, чтобы первая договоренность была реализована. Если она будет реализована, то доверие возрастет, если не будет реализована, доверие уменьшится, а это, согласитесь, нехорошо», - подчеркнул Рубинян, отвечая на вопрос о процессе урегулирования после выборов и формирования правительства в Турции.

Рубинян напомнил, что между Арменией и Турцией «есть четкая договоренность об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов, в том числе дипломатических паспортов Армении и Турции».

«Мы достигли этой договоренности в июле прошлого года и позже уточнили, что должны сделать это в течение этого туристического сезона», - напомнил спецпредставитель Армении в процессе урегулирования с Турцией.

На вопрос, завершены ли работы на мосту в двустороннем порядке, Рубинян ответил так: «Реконструкции моста не было, поскольку в декабре прошлого года на границе встречалась межведомственная группа, и в результате также был произведен забор проб, и выяснилось, что мост не нуждается в реконструкции, по крайней мере, сейчас. Другими словами, речь идет только о реконструкции и переоснащении пункта пропуска. Естественно, мы делаем это на своей стороне, они должны делать это на своей стороне, если им нужны такие вещи. Турецкие партнеры уверяют, что у них будет готово. Посмотрим».