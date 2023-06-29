Во время встречи с Мирзояном и Байрамовым Салливан призвал избегать провокации и снизить напряженность

«Мы были рады принять сегодня Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова вместе в Белом доме. Я призвал Армению и Азербайджан продолжать движение к миру, а также избегать провокации и снизить напряженность для укрепления доверия», — написал высокопоставленный представитель США в Twitter.

В МИД Армении сообщили о встрече, что «коснувшись очередного агрессивного действия Азербайджана в Нагорном Карабахе, в результате которого у Армии обороны Нагорного Карабаха четверо погибших, министр Мирзоян отметил, что такие действия преследуют цель подорвать усилия, направленные на переговорный процесс, и подчеркнул необходимость исключения применения силы или угрозы силой».

«Это действие происходит параллельно с гуманитарным кризисом, сложившимся в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Лачинского коридора, а также преднамеренного прекращения Азербайджаном газоснабжения и электроснабжения НК с целью подвергнуть Нагорный Карабах этнической чистке», — заявил глава внешнеполитического ведомства Армении.