Столкновения в Карабахе не привели к прекращению переговоров Мирзоян-Байрамов в Вашингтоне

Об этом на вчерашнем брифинге сообщил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель.

«Мы очень обеспокоены гибелью людей в Нагорном Карабахе и выражаем соболезнования семьям всех погибших. Этот инцидент подчеркивает необходимость избегать столкновений, а также важность устойчивого мира», — заявил представитель Госдепартамента.

«Соединенные Штаты привержены делу оказания помощи сторонам в достижении этой цели. Госсекретарь США Энтони Блинкен принимает непосредственное участие в мирном процессе. Прямой диалог — это ключ к решению проблем и достижению прочного мира», — подчеркнул Патель.

По его словам, встречи Блинкена с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана 27 июня были конструктивными. США, отметил Патель, и сегодня продолжат организовывать контакты. «Мы с нетерпением ждем продолжения этих переговоров», - добавил он.

«Изменений в графике встреч нет, все будет продолжаться так, как было намечено», — сказал представитель Госдепартамента.

Согласно графику, опубликованному американским внешнеполитическим ведомством, сегодня в 22:30 по ереванскому времени запланировано участие госсекретаря в заключительном заседании переговоров глав МИД Армении и Азербайджана.

Отметим, что согласно сообщениям властей Нагорного Карабаха, 28 июня, в 01:30, подразделения Вооруженных сил Азербайджана из артиллерийских средств, применив также БПЛА, открыли огонь по армянским позициям в направлении Мартуни и Мартакерта, в результате чего погибли четверо карабахских военнослужащих.

Парламент Нагорного Карабаха в тот же день призвал находящуюся в Вашингтоне делегацию Армении «незамедлительно прекратить начатые переговоры до установления полного прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и на границах Республики Армения и предоставления документальных гарантий его соблюдения».