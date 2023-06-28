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США «продолжат помогать Армении и Азербайджану развивать этот процесс»

Госсекретарь США Энтони Блинкен (в центре) и министры иностранных дел Азербайджана и Армении, Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян, Арлингтон, США, 27 июня 2023 г.

США рады выступить посредником в переговорах между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, заявил вчера пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер.

Миллер сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен провел во вторник утром встречу с министрами иностранных дел двух стран как по отдельности, так и в трехстороннем формате, и на каждой встрече подчеркивал, что прямой диалог очень важен для решения проблем и обеспечения прочного и достойного мира.

Миллер заявил, что США воодушевлены недавним продуктивным участием Азербайджана и Армении в мирном процессе. «Мы продолжим помогать им развивать этот процесс», - отметил представитель Госдепартамента.

Начавшиеся встречей 27 июня обсуждения продолжатся до 29 июня, сообщил Мэтью Миллер.

Ранее во вторник госсекретарь Блинкен написал в Твиттере, что Соединенные Штаты поддерживают Армению и Азербайджан в «совместной работе над достижением прочного и достойного соглашения». «Ключом к устойчивому миру является диалог», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.

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