С сентября 2024 года такси будут облагаться налогом

Таксисты сетуют: «Государство не дает нам работы, почему мы должны платить ему налоги и пошлины?»

Основная цель регулировки - не взыскание денег с водителей, а приведение их в правовое поле, заверяют в правительстве.

Порядок налогообложения будет следующим: за каждую поездку будет взиматься госпошлина, сначала сумма будет небольшой, но в дальнейшем она увеличится.

С сентября следующего года водители при получении от граждан планы наличными будут перечислять государству 2% от стоимости поездки, а при получении по карте - 1,5%. Например, если стоимость проезда составляет 1000 драмов, госпошлина составит 20 или 15 драмов в зависимости от способа оплаты. С 2025 года проценты увеличатся, в случае поездки на ту же 1000 драмов пошлина составит 35 и 25 драмов соответственно. Через год после этого налоговые проценты достигнут окончательного уровня: 50 драмов при наличной оплате, 40 драмов - при безналичной.

Этот проект давно обсуждался и только на прошлой неделе был одобрен правительством, далее последуют парламентские обсуждения.

Согласно обоснованию, сфера онлайн-такси не урегулирована, известные приложения и частные водители не платят налогов и пошлин, у государства нет данных ни о денежном обороте, ни о лицах, задействованных в этой сфере. Цель изменения, по словам властей, состоит в том, чтобы сделать их деятельность прозрачной.

По приблизительным данным, в онлайн-такси-сервисах в Армении зарегистрировано около 80 тысяч человек, из них активны около 30 тысяч.

Если изменение будет принято, водители будут платить госпошлину, а онлайн-платформы - соответствующие виды налогов: налог на добавленную стоимость, подоходный налог и т. д. Радио Азатутюн сегодня не удалось получить комментарии у онлайн-такси-сервисов.

Решение правительства представил сегодня журналистам заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армен Симонян: «Во-первых, предлагается сделать услугу пассажирских перевозок на электронной площадке видом деятельности, подлежащим уведомлению. Это также относится к такси, лицензированным действующим законодательством. Лицензированные такси также должны платить государственную пошлину за каждую перевозку с той же процентной комбинацией, которую я привел».

Как водители такси будут представлять государству и делать видимыми платежи за свои услуги? Возможно ли это сделать технически? Чиновник ответил, что они решат этот вопрос. «Мы обсудили этот вопрос с налоговым органом, с нашими коллегами из Комитета госдоходов, и они собираются создать соответствующую площадку, посредством которой будет осуществляется этот сбор и перечисление в госбюджет, а также будет осуществляться выдача электронного чека посредством электронной контрольно-кассовой машины», - сказал замминистра.

Некоторые регулировки, вступившие в силу в последние годы, показывают, что вопрос технического обеспечения не относится к числу легко решаемых. Например, в прошлом году был принят закон о безналичных сделках, однако и год спустя осталось много магазинов и павильонов, где до сих пор нет возможности делать покупки с помощью карты.

Не повторится ли та же история и с такси? Заместитель министра Симонян заверил, что у них нет другого варианта, они должны это сделать. «Этот вопрос также поднимался премьер-министром на заседании правительства, и мы должны сделать все, чтобы с 1 сентября 2024 года закон был готов к применению», - сказал он.

Между тем, Артур, имеющий 15-летний стаж вождения такси, утверждает, что даже если это будет обеспечено технически, в особенности пожилые водители вряд ли смогут пользоваться такой системой.

Правительство также планирует обязать всех таксистов иметь возможность принимать оплату картой. В принятом на прошлой неделе проекте подобного положения нет, но чиновники не исключают, что в ходе парламентских обсуждений будут внесены дополнения. Пока неизвестно, когда парламент начнет обсуждение этого проекта правительства.