Армянская и азербайджанская стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня в Карабахе

О нарушении режима прекращения огня было проинформировано командование российских миротворческих сил, отметили военные власти непризнанной республики.

«Следует отметить, что Вооруженные силы Азербайджана в очередной раз нарушают режим прекращения огня в районе, где 22 июня огнестрельное ранение получил военнослужащий-контрактник Армии обороны Мгер Камоевич Акопян», - говорится в сообщении.

Министерство обороны Нагорного Карабаха также опровергло заявление Баку о том, что Армия обороны открыла огонь в направлении азербайджанских позиций.

Министерство обороны Азербайджана также сообщило об одном раненом азербайджанском военнослужащем, отметив, что он доставлен в медицинский центр и его жизни ничего не угрожает.