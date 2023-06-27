Главы МИД Армении и Азербайджана будут вести переговоры в США до 29 июня

«Мы ожидаем, что переговоры начнутся во вторник и продлятся до четверга. Госсекретарь Блинкен встретится как с министром иностранных дел Азербайджана, так и с министром иностранных дел Армении», - сообщил Миллер.

«Мы по-прежнему верим, что мир в пределах досягаемости и что прямой диалог является ключом к решению остающихся вопросов для достижения прочного и достойного мира», — подчеркнул представитель Госдепартамента, добавив, что состоятся «очень деликатные дипломатические обсуждения» и больше подробностей появится в течение недели.

Согласно графику главы внешнеполитического ведомства США, Энтони Блинкен сначала встретится с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Центре им. Джорджа Шульца в Арлингтоне под Вашингтоном в 16:45 по ереванскому времени, через 40 минут запланирована встреча Блинкена с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. В том же центре в 18:00 по ереванскому времени начнется пленарное заседание глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана с участием госсекретаря США.