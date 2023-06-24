Российские армяне и едущие из Армении в Россию граждане с тревогой наблюдают за событиями в этой стране

Российские армяне и граждане, едущие из Армении в Россию, с тревогой наблюдают за событиями, происходящими со вчерашнего дня на юге этой страны.

В момент беседы с Радио Азатутян Гарик Абраамян ехал в Воронеж в гости к семье дяди, и в последний момент он не смог отменить поездку.

«В последний раз я разговаривал со своим двоюродным братом 20 минут назад. Он не захотел ничего говорить по телефону, сказал: и хорошо, и плохо, пока не знаю, что происходит. Дай Бог, все будет хорошо», - рассказал Абраамян.

Молодой человек, спешащий в Воронеж по радостному семейному поводу, намеревался вернуться через три дня, но теперь вопрос в том, сможет ли он вообще въехать в город. «У меня был повод, теперь повод испорчен», - сказал он.

Айк Хачатрян, осуществляющий пассажирские перевозки в Россию, поедет в Воронеж по неосновной дороге. «Мы поедем по второстепенной дороге... по трассе М4 не поедем, поедем по другим дорогам», - сказал он.

Другой собеседник Радио Азатутюн, не пожелавший назваться и находившийся в Воронеже по делам, прислал видеозапись взрыва, произошедшего совсем рядом с городом. Там произошел пожар на нефтебазе. По сообщениям, пожар начался после взрыва, на опубликованных в Интернете кадрах также виден вертолет, но неизвестно, имеет ли он какое-либо отношение к взрыву и пожару.

Несмотря на нарастающую напряженность, глава Союза армянской молодежи Воронежа Арсен Мгерян высказался осторожно, сказав лишь, что в городе спокойно, он находится на месте работе. «К сожалению, никакой информации дать не могу», - сказал он.

По словам Тиграна, который имеет собственный бизнес в Воронеже, там такая же повседневная жизнь, в их районе бои не идут.

«Здесь все закрыто, магазины пусты, видите цирк, возле него сидят снайперы», - эту запись прислал Радио Азатутюн источник из Воронежа, который описывает противоположную картину. В выходной день люди не смогли покинуть свои дома, а те, кто вышел, за очень короткое время успели сфотографировать ходящих по городу солдат.

По данным аппарата уполномоченного по делам диаспоры, в Воронежской и Ростовской областях, где ЧВК «Вагнер» установил контроль над местными военными объектами, проживают в общей сложности около 350 тысяч армян. Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян сегодня позвонил местным армянским организациям, чтобы уточнить их потребности. Об эвакуации пока речи не идет.

«Я разговаривал с главой армянской общины Ростова-на-Дону, он сказал, что в центре города иногда звучат выстрелы, но люди, армяне, сидят дома, не выходят на улицу», - сказал он.

В армянской общине Ростова-на-Дону Синаняну сообщили, что они пока ни в чем не нуждаются. «Естественно, что, когда наши соотечественники в опасности, мы как государство, как родина армян несем моральный долг облегчить бремя этих людей», - сказал уполномоченный по делам диаспоры.

Министерство иностранных дел Армении сегодня сообщило, что Генеральное консульство Армении в Ростове-на-Дону работает круглосуточно, и те, у кого возникли проблемы, могут позвонить по номеру телефона горячей линии.

Вечером 23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об ударе российских военных по тыловым позициям ЧВК. Он объявил о "марше справедливости", чтобы остановить "зло, которое несёт военное руководство России". Он уточнил, что с ним 25 тысяч бойцов. Цель их "марша" – привлечение к ответственности руководства Минобороны, в частности – главы ведомства Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова.

Минобороны России назвало информацию об ударе по ЧВК "информационной провокацией". ФСБ России возбудила против Пригожина уголовное дело по статье об организации вооружённого мятежа.

К утру субботы поступили сообщения, что ЧВК "Вагнер" взяла под контроль военные и административные объекты в Ростове-на-Дону и некоторые объекты в Воронеже, а передовые колонны, как сообщалось днём в субботу, достигли Липецкой области на пути в Москву.

Президент России Владимир Путин назвал предательством, изменой и ударом по России призывы к мятежу Евгения Пригожина, сравнив ситуацию с октябрем 1917 года.

В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции. В Москве, Ростовской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Тверской и Калининградской областях отменили массовые мероприятия. Перекрыты сотни километров трассы "Дон".