Азербайджан продолжает нарушать режим прекращения огня в заблокированном Нагорном Карабахе

Полиция НК сообщает, что в четверг вечером в дежурную часть районного отделения полиции позвонил житель Чанкатага Зорий Аракелян и сообщил, что с азербайджанской позиции в направлении его дома велся беспорядочный огонь.

«Старший следователь, выехавший на место происшествия, выяснил, что в результате стрельбы из огнестрельного оружия с близлежащей азербайджанской боевой позиции, произведенной около 13:30, была повреждена крыша дома Зори Аракеляна. Размер ущерба уточняется. Сообщение передано российской миротворческой группировке», - говорится в сообщении.

Армия обороны Нагорного Карабаха сообщает, что в тот же день вооруженные силы Азербайджана обстреляли трактор, выполнявший сельскохозяйственные работы на территории общины Чартар Мартунинского района. О пострадавших в ведомстве не сообщили.

«После распространения очередного ложного сообщения о срыве якобы проводимых Армией обороны фортификационных работ, азербайджанская сторона 22 июня с 13:40 до 14:20 вела огонь из стрелкового оружия по трактору, выполнявшему сельскохозяйственные работы в районе села Чартар», - сообщили в Министерстве обороны Нагорного Карабаха, добавив, что о нарушении режима прекращения огня доложено командованию российских миротворческих сил.

Это не первый подобный случай. В последнее время из Карабаха поступает много сообщений об обстрелах в направлении сельских жителей, занятых сельскохозяйственными работами. Из Баку утверждают, что якобы под видом сельскохозяйственных работ армянская сторона пытается проводить инженерные работы.

На протяжении месяцев военное ведомство Азербайджана регулярно обвиняет Вооруженные силы Армении и Армию обороны Нагорного Карабаха в обстрелах. В то же время Ереван и Степанакерт опровергают звучащие из Баку утверждения, в свою очередь сообщая о периодических нарушениях режима прекращения огня азербайджанскими силами.

Вчера Армия обороны Нагорного Карабаха сообщила, что в результате нарушения режима прекращения огня огнестрельное ранение получил военнослужащий-контрактник Армии обороны НК Мгер Камоевич Акопян.

Нагорный Карабах уже больше недели находится в полной блокаде, поставки продуктов питания и медикаментов прекращены, Международный комитет Красного Креста не имеет возможности транспортировать больных в критическом состоянии из Степанакерта в Ереван.

В Баку же периодически говорят об интеграции армян Карабаха и обещают хорошую жизнь в составе Азербайджана. Министр иностранных дел Азербайджана вчера заявил, что Баку перед новым раундом мирных переговоров отвергает требование Армении предоставить особые гарантии безопасности этническим армянам, проживающим в Нагорном Карабахе.