ПАСЕ призывает «обеспечить свободное и безопасное передвижение по Лачинскому коридору»

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на состоявшемся в четверг вечером пленарном заседании после обсуждения, продлившегося около двух часов, утвердила резолюцию, касающуюся ситуации в Лачинском коридоре.

При соотношении голосов 48 «за» и 16 «против» ПАСЕ зафиксировала, что свободное и безопасное передвижение людей и грузов по Лачинскому коридору затруднено, а также призвала Баку немедленно выполнить решение, вынесенное Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) 22 декабря прошлого года.

Кроме того, европейские парламентарии призывают Азербайджан пригласить в Лачинский коридор и Нагорный Карабах делегацию Совета Европы с ознакомительной миссией. Автор резолюции, ирландский депутат Пол Гаван в ходе обсуждения довольно подробно представил ситуацию в Лачинском коридоре, периодически обновляя поступающую оттуда информацию.

«Срочное обновление, которое я получил буквально 20 минут назад от миссии наблюдателей Евросоюза из Лачинского коридора. Они подтвердили распространенную информацию, согласно которой Азербайджан сегодня установил бетонные преграды по обеим сторонам дороги, что сделало невозможным движение автомобилей. Крайне удручающе слышать такие новости сегодня, когда мы обсуждаем именно этот вопрос», - заявил Гаван.

Ирландский депутат также говорил об антиармянских заявлениях, звучащих из Азербайджана, упомянув одно из них, когда комиссия по внешним отношениям азербайджанского парламента сравнила армянскую диаспору со «злокачественной опухолью в теле Европы». Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян напомнил, что «некоторые авторы этой скандальной формулировки сейчас находятся с нами в одном зале».

«Председатель комиссии по внешним отношениям парламента Азербайджана г-н Самед Сеидов сегодня находится с нами. Давайте послушаем его объяснения, почему он считает армян, живущих в Нагорном Карабахе и других местах, злокачественной опухолью Европы. Господин Сеидов, я даже думаю, что Вы можете не выступать с ответной речью. Джордж Оруэлл в своем романе «1984» уже написал это для вас. Вы можете просто встать и сказать: «Война - это мир, свобода - это рабство, невежество - это сила»», - заявил Рубинян.

Реакция Самеда Сеидова не заставила себя долго ждать. По утверждению главы азербайджанской делегации, обвинения в адрес Баку со стороны Еревана и некоторых европейских столиц беспочвенны. Более того, по словам Сеидова, именно армяне делают все, чтобы мир стал невозможен.

«Обвиняя меня, выдвигая обвинения в адрес Азербайджана, жалуясь в Совет Европы, направляя петиции в международные организации, армяне убегают от переговоров. Знаете почему? Ответ очевиден. Они хотят говорить о мире, но не достичь этого мира», - заявил Сеидов.

В целом следует отметить, что в ходе состоявшихся в ПАСЕ дискуссий азербайджанская делегация придерживалась четкой тактики, пытаясь всячески оттянуть голосование по резолюции. С этой целью азербайджанские депутаты представили более пяти десятков поправок к тексту резолюции, добиваясь того, чтобы они обсуждались по отдельности.

Поправки азербайджанской стороны в основном не имели никакого отношения к ситуации в Лачинском коридоре. Азербайджанские депутаты предлагали, например, не использовать в тексте резолюции название Нагорный Карабах, упомянуть о «30-летней армянской оккупации» азербайджанских земель, назвать территории, перешедшие под контроль Баку в результате 44-дневной войны, «освобожденными».

Обсуждение поправок азербайджанской стороны продолжалось более часа. Однако подавляющее большинство из них члены ПАСЕ отклонили.