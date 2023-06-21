Наблюдатели ЕС на аэродроме Сисиана для запланированного патрулирования к Лачинскому коридору

Согласно сообщению на странице миссии в Твиттер, они здесь, чтобы присоединиться к группе гражданской миссии ЕС для запланированного патрулирования к Лачинскому коридору.

Вчера Натали Луазо встретилась с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Отметив, что Азербайджан продолжает агрессивную риторику и практику нарушения режима прекращения огня, что усиливает напряженность в регионе, Пашинян особо подчеркнул важность направления международной миссии по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах.

Согласно пресс-службе премьер-министра Армении, Натали Луазо, в свою очередь, подчеркнула необходимость шагов по обеспечению мира и стабильности в регионе, а также снижению рисков эскалации.

В конце января Евросоюз одобрил создание в Армении гражданской миссии, которая, по мнению официального Брюсселя, «будет способствовать стабилизации в приграничных зонах, укреплению доверия и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном».

В конце февраля в Армению прибыли 100 наблюдателей Евросоюза. Мандат миссии составляет два года, оперативный штаб находится в Армении. Хотя и Евросоюз, и Армения подчеркивают, что миссия является гражданской, невооруженной и дислоцируется исключительно на территории Армении, Россия и Азербайджан неоднократно в официальных заявлениях продемонстрировали свою негативную позицию в данном вопросе.