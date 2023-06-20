Претензии Армении к ОДКБ обоснованы, на них нужно реагировать - Лукашенко

Претензии Армении к ОДКБ обоснованы, и на них необходимо реагировать и решать проблемы, заявил сегодня в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко.

Обращаясь к министрам иностранных дел стран-членов военного блока, Лукашенко подчеркнул, что организацию порой справедливо критикуют за недостаток в решении конкретных проблем.

«У всех нас, собравшихся за этим столом, есть определенные ожидания от ОДКБ, иначе мы не присоединились бы к этой организации. Может быть, я ошибаюсь, но Кыргызстан давно просит нас помочь в урегулировании конфликта с Таджикистаном. Обоснованные претензии выдвигает Армения. Есть проблемы, и очень серьезные проблемы. Если мы не решим эти проблемы, мы продолжим обвинять друг друга и жаловаться на деятельность организации. Между тем проблемы существуют для того, чтобы их можно было решить», - сказал президент Беларуси.

Ереван официально заявил, что ожидания от ОДКБ не оправдались после нападения Азербайджана на Армению в сентябре прошлого года. С того времени и до сих пор армянские власти ожидают от военного блока политической оценки, которая не прозвучала и в ноябре прошлого года, когда для обсуждения этого вопроса в Ереван прибыли руководители стран-членов ОДКБ, в том числе Александр Лукашенко. В ответ премьер-министр Армении отказался подписать декларацию саммита и документ «Об оказании помощи Армении». Сегодня Лукашенко, не говоря прямо о деталях, подчеркнул, что вместо того, чтобы решать вопросы в ОДКБ, они предпочитают их обходить стороной.

«Как бы мы ни крутили, ни вертели, мы должны быть погружены и в те проблемы, которые сегодня решают член ОДКБ Армения и члены ОДКБ Кыргызстан и Таджикистан. Конечно, есть и проблемы между Беларусью и Россией. Есть проблемы, есть задачи, их надо решать, как бы трудны и сложны они ни были. А у нас порой получается… Исходя из того, что решения принимаются консенсусом, а порой из-за сложности проблем мы их обходим, не хотим их решать», - отметил президент Беларуси.

Обращаясь к министрам иностранных дел государств-членов ОДКБ, Лукашенко предложил внести эти вопросы в повестку дня. «Если мы поможем решить конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана, начнем решать этот вопрос, они будут нам благодарны. Перестанут гибнуть люди, и эти государства всегда будут нам благодарны. То же и в случае с Арменией, - заявил он, предупредив: - Если мы не реагируем, вместо нас этими вопросами занимаются западные друзья-советники».

Лукашенко, находящийся под западными санкциями, несколько раз повторил, что члены ОДКБ должны воздерживаться от поспешных решений и вместо того, чтобы «делать хуже друг другу и пытаться как-то уйти в сторону друг от друга, держаться вместе».

Лукашенко не уточнил, о каких решениях идет речь. Официальные источники Беларуси лишь опубликовали выступление президента, и неизвестно, как на него отреагировали присутствовавшие на встрече министры иностранных дел стран ОДКБ. Пока опубликована лишь реакция генерального секретаря организации Имангали Тасмагамбетова о том, что «в этой непростой геополитической ситуации мы должны оставаться едиными и скоординированно реагировать на существующие вызовы».