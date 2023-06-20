Россия не против того, чтобы и другие международные игроки пробовали свои силы в посредничестве между Баку и Ереваном – Лавров

Россия не против того, чтобы и другие международные игроки пробовали свои силы в посредничестве в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании СМИД ОДКБ в Минске.

«Мы не против того, чтобы и другие международные игроки пробовали свои силы в посредничестве, - сказал Лавров, в то же время предупредив: - Главное, чтобы это посредничество преследовало цель обеспечения договоренностей, которые будут отражать баланс интересов армянского и азербайджанского народов, армянского и азербайджанского государств».

Глава внешнеполитического ведомства России вновь заявил, что у Запада нет искреннего желания способствовать урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, и выразил надежду, что «это понимают и в Ереване, и в Баку».

«К сожалению, в шагах, предпринимаемых США и Евросоюзом, мы усматриваем не столько желание помочь сторонам договориться, сколько желание проникнуть в регион, желание потеснить законные интересы РФ», - сказал Лавров, добавив, что эти усилия «отражают стремление Запада на экспансию регионов, которые находятся далеко от границ государств-членов НАТО и ЕС».

«Я надеюсь, что наши партнеры и в Ереване, и в Баку это понимают. По крайне мере, мы с ними откровенно обсуждаем происходящее», - сказал глава МИД России.

Лавров еще раз подчеркнул, что договоренности между Арменией и Азербайджаном должны основываться исключительно на реализации трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Армении, Азербайджана и России.

«Эти договоренности также касаются разблокирования экономических и транспортных путей сообщения Армении и Азербайджана, а также Южного Кавказа в целом», - подчеркнул он.