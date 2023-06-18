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Ереван сообщает о ночном обстреле армянских позиций, Баку опровергает

Армянский военнослужащий (архив)

Министерство обороны Армении сообщает об обстреле армянских позиций в приграничной зоне со стороны ВС Азербайджана минувшей ночью.

«18 июня с 03:20 до 04:10 подразделения ВС Азербайджана вели огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным в восточном (Верин Шоржа, Сотк) и юго-восточном (Неркин Ханд) направлениях границы», - говорится в сообщении армянского оборонного ведомства.

Отмечается, что с армянской стороны потерь нет.

Между тем, в Баку заявили, что сообщение армянской стороны об обстреле армянских позиций не соответствует действительности.

«Мы категорически опровергаем эту информацию», - заявили в Министерстве обороны Азербайджана, передают местные СМИ.

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