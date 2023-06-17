В Ереване заявили о второй за сутки дезинформации со стороны Азербайджана

«Сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что между 14:30 и 14:55 подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций в восточной и юго-восточной частях приграничной зоны, не соответствует действительности», - заявили в армянском оборонном ведомстве.

В сообщении подчеркивается, что Минобороны Азербайджана создает информационную базу для очередной провокации.

Ранее армянская сторона опровергло сообщение Баку о том, что подразделения ВС РА сегодня в 10:45 открыли огонь в направлении азербайджанских позиций в восточной и юго-восточной частях приграничной зоны.