Футбол: Армения в гостях обыграла Уэльс в рамках отборочного турнира Евро-2024

Счет в матче, который прошел в пятницу вечером, открыли хозяева: на 10-й минуте отличился Даниэль Джеймс. На 19-й минуте Армения сравняла счет, благодаря голу Лукаса Селараяна. Затем дубль оформил Грант-Леон Ранос, забив голы в ворота Уэльса на 30-й и 60-й минутах. Гарри Уилсон сократил разницу в счете на 72-й минуте, но Селараян на 75-й минуте сделал счет 4:2, который оставался неизменным до конца игры.

Отметим, что нападающий сборной Уэльса Киффер Мур был удален с поля на 78-й минуте за то, что он ударил вратаря сборной Армении Огнена Чанчаревича.

В другом матче отборочной группы D Турция в Риге обыграла Латвию со счетом 3:2.

После двух игр в отборочном турнире Армения занимает 4-е место в таблице группы D с 3 очками, однако подопечные украинского специалиста Александра Петракова сыграли на один матч меньше, чем Турция, лидирующая в таблице с 6 очками, и Уэльс, занимающий третье место с 4 очками. Хорватия занимает второе место с 4 очками после двух игр. На последнем месте Латвия, которая пока не заработала ни одного очка.

Свой следующий матч Армения проведет 19 июня в Ереване против сборной Латвии, а 8 сентября в гостях сыграет с Турцией.