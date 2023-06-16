Пашинян подтвердил, что главы МИД Армении и Азербайджана в ближайшее время встретятся в Вашингтоне

Главы внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана должны были встретиться 12 июня в Вашингтоне, но за 4 дня до встречи по просьбе азербайджанской стороны она была перенесена.

Премьер-министр Армении не уточнил, когда именно состоится встреча, он лишь выразил надежду, что прогресс, зафиксированный в ходе предыдущей встречи в Вашингтоне, будет развиваться.

Последние переговоры между министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояна и его азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Вашингтоне были в начале мая. После этих переговоров активизировались армяно-азербайджанские встречи.

Сегодня Пашинян счел неприемлемыми и непонятными попытки Азербайджана создать напряженность на разных участках вдоль границы после того, как стороны договорились признать территориальную целостность друг друга.

Глава исполнительной власти Армении подчеркнул, что необходимо сделать следующий шаг: зафиксировать основу разграничения и приступить к собственно делимитационным и демаркационным работам.

Пашинян подтвердил, что Армения готова разблокировать транспортно-экономические связи региона на основе принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и равноправия стран.

Премьер-министр подчеркнул, что любая коридорная логика на территории Армении неприемлема. «В этом смысле я ожидаю, что международные партнеры будут избегать использования провокационной лексики, используемой Азербайджаном», - заключил Пашинян.