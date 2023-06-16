Посол Китая не стал комментировать заявление коллеги о постсоветских странах

«МИД уже сделал заявление на эту тему, я не хочу его повторять», — сказал Фань Юн, отвечая на вопрос Радио Азатутюн.

Корреспондент Радио Азатутюн поинтересовалась, разделяет ли посол точку зрения своего коллеги, работающего в Париже. Этот вопрос остался без ответа.

В конце апреля посол Китая во Франции Лу Шай в эфире одного из телеканалов сделал сенсационное заявление о том, что страны бывшего СССР «не имеют действенного, реального статуса с точки зрения международного права, потому что нет международного соглашения, которое придало бы конкретную форму их суверенному статусу».

Это заявление, сделанное на фоне продолжающейся российской агрессии против Украины, вызвало большой резонанс в ряде стран, в том числе во Франции, МИД которой заявил, что «Париж с обеспокоенностью воспринял заявление китайского дипломата».

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии резко осудили выступление китайского посла.

После скандала к этому вопросу обратилось посольство Китая во Франции, а также министерство иностранных дел этой страны. Пекин заявил, что комментарии посла Лу «не отражают их политику, а выражают личное мнение во время телеинтервью».

Представитель МИД подчеркнул, что Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с бывшими советскими странами после распада Союза.

МИД Армении, в отличие от внешнеполитических ведомств ряда постсоветских стран, не отреагировал на слова китайского посла во Франции.