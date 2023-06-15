Азербайджанцы обстреляли жителей Карабаха, которые выполняли сельскохозяйственные работы в районе села Сос

По данным местной полиции, вчера около 08:50 43-летний житель села Сос Сасун Овсепян выполнял сельскохозяйственные работы на тракторе на виноградниках в местности под названием «Хазазин Так», когда в его направлении был открыт хаотичный огонь из различных видов стрелкового оружия с азербайджанской боевой позиции.

Как сообщает полиция Нагорного Карабаха, в результате обстрелов были остановлены сельскохозяйственные работы. Информация была передана российским миротворческим силам.

Ереван и Степанакерт с утра 15 июня сообщают о нарушениях режима прекращения огня со стороны Азербайджана. Так, согласно сообщениям, Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении армянских позиций близ общины Тех Сюникской области Армении, ранен армянский пограничник. Напряженная ситуация на границе с Сюником, а также на мосту Хакари, где уже Баку сообщил о ранении азербайджанского пограничника.