Послы и военные атташе около 40 стран посетили Ерасх и на месте ознакомились с ситуацией в селе на границе с Азербайджаном

Среди иностранных дипломатов послы Европейского союза, Франции, Германии, Китая и ряда других стран.

По словам командира 5-го армейского корпуса Министерства обороны Армении Сасуна Бадасяна, целью обстрелов был строящийся на границе с Азербайджаном металлургический завод. В настоящее время на строительстве завода работают около 200 человек, 70 из них — граждане Индии.

«Мы находимся там, где пострадали двое граждан Индии, то же самое может случиться с гражданином любой страны в любом месте, а этот завод находится примерно в 400 метрах от границы. Мы выбрали такое место для разговора с вами, чтобы за нами была стена и представители посольств были защищены», — сказал командир корпуса.

Строящийся в Ерасхе завод оказался в центре внимания азербайджанской стороны еще на прошлой неделе, когда Министерство охраны окружающей среды Азербайджана заявило, что проект затрагивает экологическую безопасность региона и может загрязнить воды Аракса.

Губернатор Араратской области Седрак Тевонян отметил, что завод пока не функционирует, чтобы можно было оценить создаваемую им экологическую опасность, кроме того, по словам губернатора, завод, строящийся с американскими инвестициями, будет соответствовать международным требованиям экологической безопасности.

«Цель азербайджанской стороны — только сорвать развитие наших приграничных населенных пунктов», — сказал Тевонян.

По словам сотрудников строящегося завода, стрельба началась сразу, часть рабочих на стройке пыталась спрятаться за уже возведенными стенами, другие лежали на полу. По словам рабочих, они очень переживают из-за случившегося, но уходить с работы не собираются даже после того, как их коллеги, двое граждан Индии, получили ранения.