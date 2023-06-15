Ереван и Баку обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня в районе Теха

Баку, со своей стороны, обвиняет Армению в обстреле позиций азербайджанской армии с позиций близ села Тех с 11 часов утра, в том числе из минометов.

В конце марта азербайджанские вооруженные силы закрепились на полях Теха, через десять дней открыли огонь по армянским военнослужащим, выполнявшим инженерные работы по соседству. 4 армянских солдата тогда были убиты. 29 апреля в том же районе был ранен один армянский военнослужащий. Служба национальной безопасности Армении сообщила, что азербайджанцы проникли на территорию Армении на расстояние до 300 метров перед 5 пограничными пунктами в общине Тех, не дожидаясь заранее оговоренных корректировок.

В апреле премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что 5 из 11 километров участка границы в Теге являются спорными, из них 1,4 километра были урегулированы, и осталось 3,6 километра. Хотя позже были официальные заверения, что наступило улучшение и что азербайджанцы кое-где ушли обратно, жители общины утверждают, что никому из них их пашни не вернули.