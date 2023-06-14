Азербайджан пытается с применением силы навязать Армении только те решения, которые он сам желает – глава МИД Армении

Отвечая на вопрос одного из депутатов, касающийся обстрелов армянских позиций близ села Ерасх на фоне переговорного процесса, Мирзоян сказал: «Мы, Республика Армения, а также международное сообщество должны занять очень жесткую позицию по отношению к такому поведению. Либо мы ведем переговоры с доброй волей, как принято говорить, уважаем, находим взаимоприемлемые решения, либо, если с применением силы, то такая политика для нас, как минимум, неприемлема. Мы надеемся, что это неприемлемо и для международного сообщества. В этом случае и во многих предыдущих случаях речь конкретно идет о международно-признанных границам Республики Армения, эти границы должны оставаться нерушимыми, территориальная целостность Республики Армения должна быть восстановлена, а международное сообщество, конечно, должно играть роль».

Касаясь произошедших вчера и сегодня в Ерасхе азербайджанских обстрелов, глава внешнеполитического ведомства Армении отметил обстоятельство строящегося в селе металлургического завода, который, по его убеждению, внесет значительный вклад в развитие экономики Армении. Между тем, по словам Арарата Мирзояна, Баку пытается сорвать этот экономический проект.

«Это не только по существу является посягательством на границы Армении, не только нарушением режима прекращения огня, но и путем выдвижения безосновательных обвинений, ложного обоснования, так сказать, подрыва проекта, который может способствовать экономическому развитию Республики Армения. Примечательно, что сегодня в указанное вами место, в ту часть Ерасха, выехала мониторинговая миссия Евросоюза, а завтра по нашему приглашению там будут присутствовать и представители международного дипломатического корпуса, аккредитованные в Республике Армения, и мы обязательно будем держать этот вопрос в центре их внимания».

Сегодня Арарат Мирзоян уклонился от прямого ответа на вчерашние заявления президентов Турции и Азербайджана об открытии так называемого «Занагезурского коридора». Он лишь подтвердил, что Армения готова разблокировать пути сообщения, но с учетом ряда принципов: «Инфраструктуры должны быть разблокированы исходя из нескольких общеизвестных принципов, таких как, например, что они должны действовать под суверенитетом стран, через территорию которых они проходят, эти инфраструктуры должны находиться под юрисдикцией стран, через территорию которых они проходят, эти инфраструктуры должны быть открыты на основе принципов равенства и взаимности. Регулярно встречи во главе с вице-премьером Мгером Григоряном, также с участием премьер-министра… в последнее время, вы знаете, что встречи с руководителем Азербайджана также проходят интенсивно, эти встречи обсуждаются, и по моему личному, возможно, субъективному впечатлению, есть некоторый прогресс, особенно во время недавних встреч г-на Григоряна. Но у нас до сих пор нет окончательного результата и, к сожалению, мы пока не можем его обнародовать».

В ходе правительственного часа в парламенте министр обороны Армении Сурен Папикян, комментируя азербайджанские обстрелы на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы, в частности, заявил, что в течение последней недели Азербайджан распространял ложную информацию с целью представить свои провокационные действия как агрессивные действия, осуществляемые Арменией.

«Причиной всего этого являются цели азербайджанской стороны продемонстрировать, что армянская сторона имеет склонность к определенным агрессивным действиям. Нет такого, армянская сторона будет и дальше продвигать мирную повестку за столом переговоров, разумеется, также защищая суверенную территорию нашей страны», - заявил министр обороны Армении.

Отметим, что парламентская оппозиция опять не участвовала в правительственном часе, в ходе которого депутаты имеют возможность задать вопрос премьер-министру или членам правительства.