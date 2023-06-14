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Миссия наблюдателей ЕС посетила Ерасх

Сегодня в Ерасхе побывала миссия наблюдателей Европейского союза. Завтра по приглашению МИД Армении Ерасх посетят представители международного дипломатического корпуса, аккредитованные в Армении.

«Мы обязательно будем держать этот вопрос в центре их внимания», - заявил в парламенте сегодня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Отметим, что сегодня и вчера Министерство обороны Армении сообщало об обстрелах Ерасха со стороны Вооруженных сил Азербайджана. В частности, речь идет об обстреле строящегося в приграничном армянском селе металлургическом заводе, на котором в результате обстрела сегодня были ранены работающие там два гражданина Индии.

Азербайджан опровергает информацию армянской стороны, в свою очередь заявляя об обстрелах Нахичевана со стороны ВС Армении.

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