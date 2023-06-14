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Экономика

Россия разрешила ввоз продукции нескольких армянских молочных компаний

(архив)

Разрешен ввоз продукции ряда молочных предприятий Армении в Россию, сообщает орган по надзору за продовольственной безопасностью Армении.

Структура провела проверки в ряде молочных предприятий и отметила, что несоответствия, замеченные российским «Россельхознадзором», устранены.

««Россельхознадзор», проанализировав информацию и гарантии, представленные проверяющим органом, о соответствии ООО «Грин Прод», ООО «Спайка», ООО «Алашкерт Групп», ООО «Игит» и АО «Аракс-2» требованиям правовых актов Российской Федерации и ЕАЭС, разрешил ввоз продукции этих организаций в свою страну под усиленным лабораторным контролем», - говорится в сообщении.

Ранее Россия запретила ввоз всех армянских молочных продуктов. «Россельхознадзор» пояснил, что в продукции двух проверенных им компаний было обнаружено неразрешенное иранское сырье.

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