Россия разрешила ввоз продукции нескольких армянских молочных компаний

Структура провела проверки в ряде молочных предприятий и отметила, что несоответствия, замеченные российским «Россельхознадзором», устранены.

««Россельхознадзор», проанализировав информацию и гарантии, представленные проверяющим органом, о соответствии ООО «Грин Прод», ООО «Спайка», ООО «Алашкерт Групп», ООО «Игит» и АО «Аракс-2» требованиям правовых актов Российской Федерации и ЕАЭС, разрешил ввоз продукции этих организаций в свою страну под усиленным лабораторным контролем», - говорится в сообщении.

Ранее Россия запретила ввоз всех армянских молочных продуктов. «Россельхознадзор» пояснил, что в продукции двух проверенных им компаний было обнаружено неразрешенное иранское сырье.