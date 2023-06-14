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По словам жителей Ерасха, азербайджанская сторона регулярно открывает огонь в направлении строящегося завода

Село Ерасх, Араратская область Армении

Азербайджанские позиции видны практически со всех точек армянского села Ерасх. Оттуда ведется регулярный огонь, в том числе по селу, сообщает с места съемочная группа Азатутюн ТВ.

Вчера Министерство обороны Армении сообщило, что в результате азербайджанских обстрелов повреждена стена одного из корпусов строящегося в селе металлургического завода, а также гражданский автомобиль.

Съемочная группа Азатутюн ТВ не смогла подойти к металлургическому заводу. Сотрудники завода считают, что район небезопасен: азербайджанские вооруженные силы регулярно стреляют в сторону завода.

«Было около 4:30, прошло где-то полчаса, но паники не было, эвакуации не было, все жители в селе, все заняты сбором урожая. Правда, в каждом из нас есть страх, но никто не покинул село. Завод был обстрелян, но село не пострадало. Завод строится, работы продолжаются», — рассказали местные жители.

По словам местных жителей, сегодня утром прозвучали выстрелы в сторону вновь строящегося завода.

Отметим, что в Минобороны сегодня сообщили, что в результате обстрела с азербайджанской стороны на строящемся металлургическом заводе в Ерасхе были ранены двое граждан Индии.

По сообщению Министерства здравоохранения Армении, оба раненых были прооперированы. Их состояние оценивалось как средней тяжести.

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