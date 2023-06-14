Азербайджан запрещает въезд в Карабах лицам с пропиской в Армении

Вчера он сообщил о трех жителях Карабаха, которым не разрешили пересечь КПП. «Я лично разговаривал с этими людьми, даже один из них мой сосед. Они постоянно жили в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.], просто по каким-то причинам они прописаны в Республике Армения», - сказал он.



Мать с ребенком и еще одна женщина, были перевезены из Карабаха в Ереван на лечение, после выздоровления на машине российских миротворцев они хотели вернуться домой, в Карабах.

Омбудсмен подчеркивает, что до сих пор те, у кого прописка в Армении, беспрепятственно проходили через КПП, выезжая из Карабаха, но, фактически, обратно въехать они не могут. Степанян знает, почему это так: «Азербайджан заинтересован в том, чтобы в Арцахе было как можно меньше армян или вообще их не было».

По мнению омбудсмена, это еще одно доказательство того, что Баку нужна территория Карабаха без коренных жителей. Кстати, в Карабахе проживают сотни граждан с пропиской в Армении.

«Естественно, кто обращал внимание на этот вопрос? - сказал Степанян. - Например, в Арцахе есть люди из Сюника, которые прописаны в Сюнике, но построили свою семью в Арцахе».

Нарине Даниелян из Степанакерта в сопровождении Красного Креста и российских миротворцев несколько раз пересекала азербайджанский КПП Хакари. Она прописана в Карабахе. Женщина рассказала, что у азербайджанцев на КПП есть их личные данные. «Когда мы подошли к ним, у них в компьютере уже были данные о жителях Арцаха. Данные вашего паспорта, серию вводят в компьютер, и там уже показывает, что вы не прописаны в Арцахе», - сказала Даниелян.

«Только штампа не ставят. Пока, — с горечью констатирует Нарине. - Если Азербайджан будет считать Арцах своим, естественно, возникнут вопросы у тех, у кого прописка в Армении. Вам просто задают вопрос: с какой целью вы едете в Армению, зачем вы едете в Армению? Говорят, будто бы мы граждане Азербайджана...».