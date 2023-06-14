Пашинян Оверчуку: Армения заинтересована в открытии и разблокировании всех транспортных и экономических коммуникаций в регионе

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, Пашинян отметил, что повестка армяно-российских отношений насыщена и стороны также работают над реализацией 9-го пункта Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года. «Как Вам известно, мы заинтересованы в открытии и разблокировании всех транспортных и экономических коммуникаций в регионе на основе принципа суверенитета и юрисдикции сторон, по территории которых будут проходить эти инфраструктуры. Уверен, что сегодня мы обсудим некоторые аспекты, и я рад встретиться с Вами по этому поводу», - сказал премьер-министр Армении.

Согласно сообщению, Алексей Оверчук заметил, что на днях в Сочи состоялась содержательная встреча премьер-министров Республики Армения и Российской Федерации, а также констатировал успешное развитие двустороннего сотрудничества. Заместитель председателя правительства РФ отметил, что за первые 5 месяцев текущего года двусторонний товарооборот увеличился на 96%.

Затем собеседники коснулись результатов переговоров в рамках Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана по разблокированию транспортных и экономических коммуникаций на Южном Кавказе.

В этом контексте Никол Пашинян и Алексей Оверчук обсудили вопросы, связанные с возобновлением железнодорожного сообщения, осуществлением пограничного и таможенного контроля на основе суверенитета и юрисдикции сторон.

Перед встречей с премьер-министром заместитель председателя правительства РФ также провел встречу с вице-премьером Республики Армения Мгером Григоряном.

Собеседники обсудили актуальные вопросы армяно-российских отношений в рамках работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Российской Федерацией и темы, связанные с развитием сотрудничества в формате ЕАЭС.