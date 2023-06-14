Отсрочка встречи в Вашингтоне была на 100 процентов вызвана проблемами с графиком – Госдеп США

Об этом заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер, заверив, что задержка вовсе не отражает «состояние переговоров и разногласия»

«Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать очередной раунд переговоров в Вашингтоне, поскольку стороны продолжают мирный диалог по региону Южного Кавказа. Как мы уже говорили ранее, мы считаем, что прямой диалог является ключом к решению остающихся проблем. Мы считаем, что соглашение находится в пределах досягаемости», — подчеркнул Миллер.

«Мы рассчитываем назначить новую дату встречи как можно скорее», — заявил представитель Госдепартамента. На вопрос, ожидает ли он визита министров в Вашингтон к концу этого месяца, Миллер отказался назвать конкретную дату.