«Пашинян может попытаться сохранить свою власть кровью, но нас это не пугает» - Мамиджанян

Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил глава оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян, отвечая на вопрос о том, как в партии относятся к процессу, инициированному партией АРФ «Дашнакцутюн».

Вчера партия АРФ «Дашнакцутюн» заявила, что путем всенародного восстания не позволит премьер-министру Николу Пашиняну подписать документ о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана.

«Дашнакцутюн» сообщила, что они проведут переговоры с парламентскими и внепарламентскими силами, чтобы сформировать фронт сопротивления и организовать «всенародное восстание».

Глава оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян заявил, что с «Дашнакцутюн» они пока не вели обсуждений по этому вопросу, но считают реальным, что люди выйдут на улицы.

«Судя по разным социологическим опросам, очень немногие до сих пор заблуждаются и верят лжи Пашиняна, так что да, я считаю одержимость Никола Пашиняна сохранением своего кресла, его детские страхи и стремление его товарищей по команде к хорошей жизни крайне незначительным явлением в сравнении с гневом народа», - сказал Мамиджанян, подчеркнув, что альтернативы этому нет.

«Я знаю, что Пашинян будет пытаться удержать власть, может быть, даже кровью, но это будет для него сделать трудно, и это нас не пугает», - добавил оппозиционер.

Власти уже заявили, что их не беспокоят новые планы оппозиции. Председатель Национального собрания Ален Симонян даже пожелал «Дашнакцутюн» «веселого лета».

Весной прошлого года парламентский оппозиционный блок «Айастан», в который входит «Дашнакцутюн», уже проводил многодневные уличные акции протеста в Ереване, требуя отставки Никола Пашиняна в связи с карабахским вопросом, но, в конечном итоге, уличная активность тогда сошла на нет. Депутаты от оппозиции, входившие в блок, в конце концов вернулись в парламент, за исключением нескольких, которые сложили мандаты.