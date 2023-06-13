Азербайджанская сторона запретила въезд в Карабах двум женщинам и одному ребенку - омбудсмен

Азербайджанская сторона запретила въезд в Нагорный Карабах двум женщинам и одному ребенку, сообщает омбудсмен Нагорного Карабаха. Эти люди приехали в Армению на лечение и после выздоровления возвращались домой предположительно на машине российских миротворцев.

«Во всех зафиксированных случаях, хотя граждане были зарегистрированы в Армении, они постоянно проживали в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.], и их семьи также проживают в Арцахе. Данные лица выехали на лечение в Республику Армения в условиях блокады и теперь, решив свои проблемы со здоровьем, не могут вернуться домой. Примечательно, что азербайджанская сторона допустила их выезд из Арцаха, произвольно и незаконно запретив им въезд», - написал Гегам Степанян на своей странице в Facebook.

«Число людей, желающих поехать из Армении в Арцах, больше, чем из Арцаха в Армению»

«Народ, а правда, что уже действуют автобусы Степанакерт-Ереван?» - в последние дни жители Карабаха больше всего задают этот вопрос в своих группах в соцсетях. Уже 10 дней, как российские миротворцы начали регулярные перевозки через азербайджанский КПП на мосту Хакари. Курсирует их 28-местный автомобиль.

«Правда, там много записавшихся в очередь людей, по последним данным, число людей, желающих поехать из Армении в Арцах, больше, чем из Арцаха в Армению», - сказал представитель Центра сотрудничества с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе Геворк Мирзоян.

По его информации, многие семьи полгода назад, после закрытия коридора, остались в Армении, они все еще ждут возможности вернуться в Карабах, их около 500 человек. Записываются в очередь, а затем перевозятся те, кто срочно нуждаются в помощи, или члены одной семьи, оказавшиеся по разные стороны КПП.

«Я готова вернуться немедленно»

Невестка и внук Светы Саакян приехали в гости в Абовян семь месяцев назад, невестка здесь родила ребенка, малышу уже пять месяцев, с отцом он еще не встретился. «Детей жалко, сколько они пробудут без папы? Поэтому, правда, очень тяжело, но ехать правильно», - сказала Света Саакян.

Через КПП проезжают только на машинах российских миротворцев или Красного Креста.

В гостинице Гориса десятки жителей Карабаха собрали вещи, они, наконец, едут домой. Нарине Мартиросян в день рождения покойного мужа приехала в Ераблур и осталась. «Он погиб во имя Арцаха. Я готова вернуться немедленно, чем раньше, тем лучше», - сказала она.

Нападающий футбольного клуба «Нагорный Арцах» Арамаис несколько месяцев ждал этого дня, он едет домой с большим чемоданом.



Движение через КПП каждый раз попадает в объективы азербайджанских видеокамер. Баку периодически распространяет кадры о том, как армяне с документами выстраиваются в очередь перед контрольными кабинками.

«Это делается просто для того, чтобы пустить пыль в глаза международному сообществу», - заявляет омбудсмен Нагорного Карабаха.

Азербайджанские пограничники также регистрируют паспортные данные армян. Даже в случае самой острой необходимости армянские военные опасаются проезжать через КПП. Азербайджанцы борются даже с погибшим военным, они не позволили перевезти в Карабах тело погибшего в Ереване участника войны. Гегам Степанян подчеркивает, что Лачинский коридор остается закрытым, без крайней необходимости и третьей стороны через него не проходит ни один армянин. Баку не выполняет решение Международного суда ООН, по мнению омбудсмена, международная реакция должна быть ужесточена.

«Совбез ООН должен предложить последовательность действий, чтобы обязать Азербайджан выполнить решение суда», - сказал он.



Использование азербайджанского КПП является предметом политических дебатов в Нагорном Карабахе. Оппозиция считает, что это попытка интегрировать Карабах в состав Азербайджана, обвиняют в этом президента НК Араика Арутюняна. Обоснование последнего состоит в том, что есть общественный запрос на использование КПП.