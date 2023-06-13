Борель заверяет, что энергетическое сотрудничество с Баку никак не влияет на позицию Брюсселя

Боррель ответил на вопросы депутатов, которые касались возникшей в Карабахе тяжелой гуманитарной ситуации, блокирования Лачинского коридора, которое Азербайджан не прекратил даже после решения Международного суда ООН, деятельности гражданской миссии ЕС, дислоцированной в Армении, усилий ЕС по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, присутствия российских миротворцев в регионе, возможного влияния сотрудничества Евросоюза с Азербайджаном в энергетической сфере на позицию Брюсселя.

Отвечая на вопрос о том, почему Евросоюз не принимает более жестких мер в отношении Баку из-за продолжения блокады Карабаха и отказа открыть Лачинский коридор, Жозеп Боррель сказал, что ЕС ранее заявил, что установка КПП в Лачинском коридоре не способствует усилиям по укреплению доверия, но Лачинский коридор находится вне ответственности миссии наблюдателей ЕС, размещенной в Армении, и Евросоюз попросил Азербайджан открыть коридор. «Но мы не можем заставить сделать это силой», - добавил он.

ЕС пытается прийти к урегулированию путем переговоров и диалога, сказал еврочиновник, напомнив, что недавно в Молдове с лидерами двух стран встретились президент Франции, канцлер Германии и председатель Европейского совета, еще одна встреча запланирована в июле в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

«Мы делаем все возможное, чтобы решить конфликт дипломатическим путем, и лидеры выразили готовность продолжить переговоры и признать суверенитет и территориальную целостность друг друга», - подчеркнул Боррель.

Отвечая на вопросы евродепутатов о миссии наблюдателей ЕС на местах, еврокомиссар сказал, что это очень важная часть усилий по достижению прогресса в мирном процессе. «Это исключительно гражданская миссия, это не вооруженная миссия, все члены, включая командиров, это гражданские лица, там нет военных», - отметил он.

Боррель добавил, что оперативно развернутая миссия состоит из ста человек, они имеют ограниченные полномочия, следят за обстановкой на границе, фиксируют инциденты, пытаясь не допустить развития инцидентов.

Жозеп Боррель заверил, что соглашение о сотрудничестве Евросоюза с Азербайджаном в энергетической сфере не влияет на позицию Брюсселя в контексте демонстрации лучшего отношения к Азербайджану.

Он подчеркнул, что заявление премьер-министра Армении о признании Карабаха частью Азербайджана является позитивным шагом для продвижения мирного процесса.