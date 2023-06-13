Вооруженные силы Азербайджана обстреляли армянские позиции, расположенные на Ерасхском направлении – Минобороны

Об этом сообщает Министерство обороны Армении, добавляя, что с армянской стороны пострадавших.

Военное ведомство Армении опровергает сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что в 17:40 в указанном направлении подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций.

«Этим сообщением Министерство обороны Азербайджана сначала создало информационную основу, а затем открыло огонь в направлении армянских позиций», — говорится в сообщении Минобороны Армении.

В Баку особо отметили, что «подразделения вооруженных сил Армении вели огонь из крупнокалиберного оружия, в том числе из минометов, по позициям азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Хайдарабад». «Мы заявляем, что военно-политическое руководство Армении несет всю ответственность за напряженность в регионе», - заявили в Минобороны Азербайджана.

Ранее сегодня Министерство обороны Армении сообщило, что сегодня в 11:30-11:45 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении армянских позиций, расположенных на Третукском и Соткском направлениях.