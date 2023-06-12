Ереван сообщает, что Азербайджан вновь обстрелял армянские позиции, Баку это отрицает

Азербайджан вновь обстрелял армянские позиции. По сообщению Минобороны Армении, в 14:15 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия различного калибра и минометов в направлении армянских позиций, расположенных в районе Сотка, с армянской стороны потерь нет.

Баку уже опроверг заявление о стрельбе.

Глава общины Сотк Гегаркуникской области Севак Хачатрян сообщил Радио Азатутюн, что в селе сейчас спокойно, выстрелов на позициях сегодня не слышали. По словам Хачатряна, Сотк, несмотря на обстрелы, живет нормальной жизнью, сейчас период активных сельскохозяйственных работ.

Из-за частых обстрелов в направлении Сотка работы на открытой части золотого рудника с 15 апреля прекращены. В последнее время и Ереван, и Степанакерт чуть ли не каждый день сообщают об азербайджанских обстрелах. Баку, в свою очередь, обвиняет в обстрелах армянские стороны. В общей сложности Ереван и Степанакерт за предыдущую неделю 14 раз сообщали о пограничных инцидентах.

Международное сообщество должно более четко реагировать на агрессивные действия и воинственную риторику Азербайджана, такое мнение высказал вчера в эфире Радио Азатутюн политолог Тигран Григорян.

«Мы видим агрессивную политику Азербайджана на земле, особенно ситуация в Нагорном Карабахе в последнее время продолжает обостряться. Было заявлено, что применялись минометы. Одним словом, думаю, Алиев видит очень мало препятствий для достижения своих целей на земле путем применения силы», - сказал Григорян.

На фоне почти ежедневных пограничных обстрелов министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на днях поручил своим подчиненным «в любой момент быть готовыми без промедления и решительно пресекать возможные провокации противника».