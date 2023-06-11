В Карабахе опровергли сообщения Баку об обстреле азербайджанских позиций

«Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения Армии обороны в полдень 11 июня якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на оккупированных территориях Мартунинского района Республики Арцах [Нагорный Карабах –ред.], является очередной дезинформацией», — говорится в заявлении Министерства обороны Нагорного Карабаха.

В последние недели почти каждый день и Ереван, и Степанакерт сообщают об обстрелах со стороны азербайджанских войск и опровергают заявления Баку об обстрелах азербайджанских позиций.