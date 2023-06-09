Азербайджанская сторона открыла огонь по машине, перевозившей военнослужащих – Минобороны Армении

Об этом сообщает Министерство обороны Армении.

Потерь с армянской стороны нет, говорится в сообщении ведомства.

В Министерстве обороны Азербайджана опровергли сообщение об обстреле автомобиля с армянскими военнослужащими.

Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня на восточном и северном направлениях линии соприкосновения с применением стрелкового оружия, сообщили сегодня утром в Армии обороны Нагорного Карабаха.

В последние дни армянская и азербайджанская стороны практически ежедневно обмениваются обвинениями в нарушении режима прекращения огня.