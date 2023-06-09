Пашинян Путину: Ситуация в Лачинском коридоре остается довольно напряженной

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Сочи во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в пятницу.

Как передает пресс-служба главы армянского парламента, в начале беседы Пашинян сказал, что в ходе встречи стороны также обсудят ситуацию в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

«К сожалению, там остается напряженной гуманитарная ситуация. В Нагорном Карабахе уже несколько месяцев нет газа и электроэнергии. Ситуация в Лачинском коридоре остается довольно-таки напряженной. Между прочим, должен подчеркнуть, что сейчас доставки продовольствия в Нагорный Карабах проводятся с помощью российских миротворцев, и это ограниченное количество продовольствия. В общем, гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе продолжается, и это тоже очень важный вопрос. Я уверен, сегодня мы [его] обсудим», - отметил армянский премьер.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин отметил регулярность встреч с Пашиняном. «Очень рад возможности на полях сегодняшнего мероприятия еще раз поговорить о текущей ситуации в двустороннем плане и по региональным направлениям, о которых мы так подробно говорили на предыдущей встрече в Москве», - сказал он.

Отметим, что Путин и Пашинян провели отдельную беседу после встречи глав делегаций, принимающих участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, с президентом РФ.