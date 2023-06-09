В Сочи встретились лидеры России и Армении

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается в сообщении, в начале беседы Путин отметил, что «очень рад возможности на полях сегодняшнего мероприятия ещё раз поговорить о текущей ситуации в двустороннем плане и по региональным направлениям, о которых мы так подробно говорили на предыдущей встрече в Москве».

В свою очередь Пашинян, в частности, отметил, что стороны также обсудят ситуацию в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

«К сожалению, там остаётся напряжённой гуманитарная ситуация. В Нагорном Карабахе уже несколько месяцев нет газа и электроэнергии. Ситуация в Лачинском коридоре остаётся довольно-таки напряжённой. Между прочим, должен подчеркнуть, что сейчас доставки продовольствия в Нагорный Карабах проводятся с помощью российских миротворцев, и это ограниченное количество продовольствия. В общем, гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе продолжается, и это тоже очень важный вопрос. Я уверен, сегодня мы [его] обсудим», - сказал премьер-министр Армении, согласно сообщению пресс-службы Кремля.