Пашинян: Армения может стать региональным электроэнергетическим хабом

Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в своей речи во время церемонии открытия III Евразийского конгресса в Сочи в пятницу.

В мероприятии также приняли участие главы правительств Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Кубы и Азербайджана.

В своей речи премьер-министр Пашинян, в частности, отметил, что в настоящее время в Армении ведется активная работа по поэтапной либерализации электроэнергетического рынка, которая открывает новые возможности и создает благоприятные условия для межгосударственной торговли электроэнергией.

«Мы развиваем производственные мощности, осуществляем масштабную реконструкцию подстанций и линий электропередач и строительство высоковольтных линий Армения – Иран и Армения – Грузия, которые способствуют формированию Электроэнергетического пути «Север-Юг» и создают новые возможности для увеличения экспорта, импорта, транзита или сезонного обмена электроэнергией. Тем самым, Армения может стать в своем роде региональным электроэнергетическим хабом», - заявил армянский лидер, согласно официальному сообщению.

Пашинян подчеркнул, что также принципиально важно продолжать работу по достижению углеродной нейтральности и переходу к «зелёной повестке».

««Зелёная» экономика является альтернативой доминирующей экономической модели, которая вызывает дефицит ресурсов и создает угрозы для окружающей среды. Не случайно, что эти вопросы прочно вошли не только в экологическую, но и в экономическую повестку.

Политика Армении в сфере «зелёной» энергетики, в первую очередь, направлена на декарбонизацию и ограничение выбросов парниковых газов, развитие использования возобновляемых и альтернативных источников для производства энергии, стимулирование внедрения энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, внедрение инновационных наукоемких технологий, а также выполнение международных обязательств стран по глобальной климатической повестке.

В этом контексте считаю интересной темой для обсуждения также развитие и максимальное использование потенциала возобновляемой энергетики. Возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, ветровая и гидроэнергия, обладают огромным потенциалом для стимулирования экономического роста и содействия устойчивому развитию в регионе. Инвестируя в возобновляемую энергетику, можно внести свой вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата.

Помимо развития возобновляемых источников энергии необходимо уделять внимание также атомной энергетике, что является чистой декарбонизированной энергетикой. Развитие атомной энергетики также представляется важным с точки зрения обеспечения энергетической безопасности и независимости стран Союза. С этой целью мы продолжаем предпринимать шаги по перспективному использованию атомной энергетики, продлевая проектный срок службы эксплуатации 2-го блока Армянской АЭС и проводя работы по строительству нового энергоблока», - заявил премьер-министр Армении.

В своей речи Пашинян также отметил «беспрецедентный экономический рост» в Армении в 2022 году, а также рост экспорта за прошедший год. Он подчеркнул, что экспорт в страны ЕАЭС вырос в 3 раза.

Пашинян подчеркнул, что «устойчивое развитие возможно только при равновесии трех основных составляющих: экономический рост, социальная ответственность и экологический баланс».

«Евразия имеет огромный потенциал для экономического роста, и нам необходимо реализовывать совместные масштабные проекты в области энергетики, цифровизации, логистики, климатической повестки и в других сферах, представляющих взаимный интерес.

Одним из важнейших факторов развития национальных экономик наших стран является обеспечение логистической безопасности. Укрепление потенциала национальных экономик также обусловлено грамотным подходом к обеспечению энергетической безопасности. Исходя из текущих геополитических реалий, необходим новый подход к энергетической повестке», - отметил он.

По словам Пашиняна, стержневым элементом обеспечения равноправной экономической конкуренции на мировом уровне является эффективное освоение передовых цифровых инструментов и технологий.

«Отдельно хочу остановиться на быстро прогрессирующую область искусственного интеллекта, которая способна изменить многие сферы человеческой жизни. По экспертным прогнозам, в будущем алгоритмы искусственного интеллекта станут более персонализированными, позволяя настраивать опыт и услуги на основе индивидуальных предпочтений, а также искусственный интеллект станет все более продвинутым и интегрированным в общество.

В целом, будущее искусственного интеллекта – захватывающее, однако важно учитывать этические последствия и обеспечивать, чтобы искусственный интеллект разрабатывался и использовался ответственным и полезным образом.

В то же время нельзя забывать, что инновации – это прежде всего люди, которые их создают, их творческая энергия и воля, поэтому большое значение имеет развитие человеческого потенциала», - сказал глава армянского правительства.