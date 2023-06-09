Ведущие оппозиционные силы все еще не определились с участием в муниципальных выборах в Ереване

Жители армянской столицы должны будут избрать новое муниципальное собрание – Совет старейшин, которое, в свою очередь, назначит мэра города.

Последний мэр Еревана, Грачья Саргсян, ушел в отставку 17 марта после всего лишь 15 месяцев пребывания в должности. С тех пор Ереваном фактически управляет заместитель мэра Тигран Авинян, который является кандидатом на должность мэра на предстоящих выборах от правящей партии «Гражданский договор».

Последние несколько месяца Авинян ведет активную публичную деятельность на своем посту, председательствуя на встречах с муниципальными чиновниками, давая им поручения и общаясь с простыми гражданами. Критики обвиняют его в злоупотреблении служебным положением для преждевременного начала предвыборной кампании. 34-летний вице-мэр отвергает данные обвинения.

«Убедить ереванцев в том, что ты действительно заслуживаешь того, чтобы стать мэром, — очень сложная задача», — сказал он журналистам в прошлом месяце.

Остается неясным, бросит ли вызов Авиняну и правящей партии какой-либо из двух оппозиционных альянсов, представленных в парламенте Армении. Представители блоков «Айастан» и «Честь имею» сообщили Радио Азатутюн, что пока даже не обсуждали свое участие в выборах.

Авинян может также столкнутся с серьезным вызовом со стороны Айка Марутяна, которого политическая команда Пашиняна назначила мэром после получения подавляющего большинства мест в городском совете в 2018 году. Совет старейшин отстранил Марутяна от должности в декабре 2021 года после того, как обострились отношения последнего с премьер-министром Николом Пашиняном, который является лидером партии «Гражданский договор».

Во время своего смещения Марутян обвинил нынешних лидеров Армении в том, что они предали цели «Бархатной революции» 2018 года, которая привела их к власти. Известный актер и комик Марутян, похоже, по-прежнему пользуется популярностью у многих ереванских избирателей. Но пока он не объявлял о своих планах присоединиться к гонке за пост мэра.

Ожидается, что в гонку вступят около дюжины других политических деятелей, которые не представляют парламентские партии.

Ранее на этой неделе внепарламентская партия «Апрелу еркир» («Страна для жизни») выдвинула своим кандидатом на пост мэра председателя партии Мане Тандилян, которая в свое время работала в правительстве Пашиняна на посту министра труда и социальных вопросов. Тандилян заявила, что стремится к «решительной победе» на муниципальных выборах, которые, по ее словам, будут равносильны вотуму недоверия администрации Пашиняна.