В Сочи сегодня пройдет встреча Путина и Пашиняна – Песков

Песков рассказал, что рабочий день президента РФ 9 июня проходит в Сочи. «Путин проведет отдельную рабочую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном», - анонсировал представитель Кремля, передает ТАСС.

Предыдущий раз Пашинян и Путин встречались на полях состоявшегося 25 мая в Москве саммита Евразийского экономического союза.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян с 6 по 9 июня находится с рабочим визитом в Сочи. Накануне он принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ.