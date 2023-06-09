Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Регион

В Сочи сегодня пройдет встреча Путина и Пашиняна – Песков

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (архив)

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков рассказал, что рабочий день президента РФ 9 июня проходит в Сочи. «Путин проведет отдельную рабочую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном», - анонсировал представитель Кремля, передает ТАСС.

Предыдущий раз Пашинян и Путин встречались на полях состоявшегося 25 мая в Москве саммита Евразийского экономического союза.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян с 6 по 9 июня находится с рабочим визитом в Сочи. Накануне он принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ.

Форум

Back to top
XS
SM
MD
LG