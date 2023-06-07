Если права и безопасность наших соотечественников не будут обеспечены, мира не будет – представитель правящей партии ответил Баку

Основными препятствиями на переговорах по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном являются «незаконное военное присутствие Армении на суверенных территориях Азербайджана, препятствование диалогу между Баку и армянским населением Карабаха, вмешательство Еревана во внутренние дела Азербайджана». Об этом заявил в ОБСЕ министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, ожидая, что Ереван проявит политическую волю для разрешения разногласий по этим трем направлениям.

Это заявление Баку звучит накануне очередной встречи министров иностранных дел, которая ожидается в Вашингтоне через 5 дней, 12 июня.

МИД Армении пока не ответил на требования Баку.

Член правления правящей партии «Гражданский договор» Арсен Торосян не считает такой образ действий Азербайджана чем-то новым в преддверии переговоров, напоминая, что Баку и раньше прибегал к провокациям и применению силы, рассчитывая на несоразмерные уступки.

«Начиная с того, что Республика Армения не имеет вооруженных сил в Нагорном Карабахе, заканчивая другими пунктами, и речь идет не о внутренних делах, а о правах человека и безопасности, в данном случае о правах и безопасности армянского населения», - сказал он.

«На самом деле, мы не препятствуем, а, наоборот, говорим, что должен быть этот разговор, диалог, и он должен быть максимально прозрачным, чтобы не получилось так, что одна сторона, будучи сильной, своим военным и экономическим потенциалом давит другую сторону. Поэтому мы говорим, что он должен быть под международным наблюдением или международным механизмом», - отметил казал Арсен Торосян.

«Поскольку у нас на данный момент нет определения и параметров этого международного механизма, мы не можем сказать, что если этого не будет, то ничего не будет, но одно очевидно: если мы, посредники, тот же Азербайджан действительно хотим прочного мира, то этот вопрос следует решить. Если права и безопасность наших соотечественников не будут обеспечены на их родине до или после мирного соглашения, то мира просто не будет, то есть, это важнейшее условие для установления мира, и я также уверен, что международное сообщество это понимает», - добавил он.

На вопрос Радио Азатутюн, может ли мирный договор быть заключен без этих механизмов или хотя бы договоренностей, согласится ли на это Ереван, депутат ответил: «Решать уравнения с таким количеством неизвестных не так-то просто, я не могу ответить на этот вопрос, но одно для нас очевидно, что если этот вопрос не решить, то заключим мы договор или нет, мира не будет, следовательно в чем смысл заключения?»